В Якутии объяснили, как предоставляется отпуск военнослужащим

На фото Мария Винокурова. Фото: правительство Якутии

Руководитель «Горячей линии» 122 Мария Винокурова рассказала, что якутяне чаще стали звонить с вопросами про снабжение, надбавки к денежному довольствию, меры поддержки семьям военнослужащим и отпуска военнослужащих.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и мобилизованным ежегодно предоставляется основной отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, который составляет командир подразделения.

Продолжительность основного отпуска устанавливается военнослужащим исходя из общей продолжительности военной службы в льготном исчислении – минимум 30 суток.

При этом общая продолжительность основного отпуска с учетом дополнительных суток отдыха не может превышать 60 суток, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно.

Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивается на количество суток, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно, но не менее одних суток в один конец (не более 15 суток в общем). Если основной отпуск военнослужащим предоставлен по частям, то время, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно, предоставляется один раз.

Отпуск по личным обстоятельствам предоставляется военнослужащему на срок до 10 суток в случаях тяжелого состояния здоровья или смерти близких, пожара, который случился с семьей,

Что касается добровольцев, то она отметила, что у них установлен иной порядок – минимальный срок, на который заключают контракт добровольцы, составляет 3 месяца. Контракты с добровольцами не предполагают отпуска.

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