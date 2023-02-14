Свыше 573 миллионов рублей перечислено на выплату единых пособий в Якутии

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Отделение Социального фонда России по Якутии перечислило свыше 573 миллионов рублей на выплату единых пособий, сообщила Управляющий Марина Герман.

По ее словам, на 13 февраля в Якутии с момента вступления в силу закона о едином пособии новая мера поддержки назначена родителям более 33 тысяч детей и более 1500 беременным женщинам.

Напомним, что заявление на единое пособие можно отправить через портал государственных услуг либо обратиться в МФЦ или в отделение Социального фонда России по Якутии по месту жительства.

– Одним из часто задаваемых вопросов является вопрос о том, что делать, если Вы допустили ошибку при заполнении заявления. Отделение Социального фонда России по Якутии разъясняет, что в случае, если заявление подано с ошибкой, отказное решение не выносится. Заявление возвращается гражданину на доработку, и на этот процесс отводится 5 рабочих дней, – сказала Герман.

Она попросила тех, кто самостоятельно подает заявление через Госуслуги, быть очень внимательными при заполнении, обращать внимание на правильность написания всех данных, не пропускать разделы и отдельные пункты.

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