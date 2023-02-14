В мэрии Якутска отреагировали на резонансное видео гибели щенка от стаи бродячих собак

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Власти Якутска направили группу по отлову животных в село Пригородный после публикации видео с нападением стаи безнадзорных собак на щенка, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ловцы патрулируют улицы села совместно с администрацией села и инспектором Департамента ветеринарии. Также работает по отлову Служба по отлову безнадзорных животных, привлечены специалисты службы спасения УГОиЧС Якутска.

«В Пригородном сумели отловить двух собак, остальные попрятались, или хозяева привязали», — отметил руководитель Департамента по работе с территориями Владислав Слепцов.

Также поступают сигналы о хозяйских собаках на самовыгуле в Мархе, там работают бригада по отлову подрядчик «Помоги выжить» совместно с администрацией микрорайона. После обеда запланирован рейд с Департаментом ветеринарии по предупреждению самовыгула.

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