АЛРОСА представила мультфильм по книге «Колодец сказок»

Фото: Экологический центр АЛРОСА

Экологический центр АЛРОСА выпустил серию короткометражных мультфильмов по мотивам сказок, которые написали дети. В основу легли произведения из сборника "Колодец сказок". Премьера состоится в ближайшее время на детском канале «Чохоон» НВК «Саха».

В серию вошли три работы: «Лесной доктор», «Чудо-дерево» и «Лиса-грязнуля». Их герои рассказывают о том, как заботиться об окружающей среде и быть вежливым. Мультфильмы, как и в книге, транслируются на якутском, русском и эвенкийском языках.

Фото: Экологический центр АЛРОСА

Серию мультфильмов на якутском языке, в создании которых приняли участие якутские сценаристы и актеры озвучания, покажут на детском ютуб-канале «Чохоон»: 22 февраля в 18 ч 30 м будет показан «Ойуурдаа5ы луохуур» («Лесной доктор»), 3 марта в то же время – «Аптаах мас» («Чудо-дерево») и 10 марта – «Чанчарык саhыл» («Лиса-грязнуля»). Кроме того, ознакомиться с анимацией сказок можно будет по национальному телевидению на телеканале «Мамонт» НВК «Саха»

Напомним, это часть большого проекта, который начался в 2020 году. Тогда Экологический центр АЛРОСА объявил конкурс на написание сказок с авторскими иллюстрациями. Свои произведения редколлегии представили 280 детей со всей России и из других стран. В сборник вошли 50 сказок, а теперь дети смогут увидеть мультфильм, герои которого будут на личном примере демонстрировать, как нужно относиться к природе.

Фото: Экологический центр АЛРОСА

«Основной целью нашего проекта является экологическое просвещение и сохранение родного языка. По многочисленным просьбам читателей нашего сборника мы решили продолжить проект и выпустить мультфильм по мотивам трёх сказок. Главные герои, как и в книге, учат детей вежливости и бережному отношению к природе. Ещё одна задача нашего проекта – поддержка уникальных культур коренных малочисленных народов Севера и сохранение их языков. Поэтому мультфильм переведён не только на якутский, но и на эвенкийский язык», — отметила главный эколог АЛРОСА Полина Анисимова.

В декабре 2022 года сборник «Колодец сказок» занял первое место в специальной номинации «Социально-ответственный бизнес» всероссийской общественной премии «Ключевое слово». Жюри признало проект АЛРОСА лучшим среди более чем 200 заявленных на конкурс работ, а сама компания признана лидером в оказании активной поддержки проектам, направленным на сохранение и развитие языкового многообразия Российской Федерации.

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