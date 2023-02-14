Без потерь. В Якутск вернулись добровольцы из отряда «Боотур»

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

14 февраля в Якутск из зоны СВО вернулись бойцы подразделения «Барс-2» республиканского добровольческого отряда «Боотур».

В аэропорту их встретили председатель правительства республики Андрей Тарасенко, родные и близкие бойцов, ветераны боевых действий и представители Якутской кадетской школы.

Тарасенко поблагодарил бойцов за службу, умелые действия на поле боя и проявленный героизм при защите Отечества. А также по традиции вручил якутские ножи.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Отмечается, что бойцы вернулись без потерь. Командир подразделения «Батя» отметил, что добровольцы показали отличную воинскую выучку, дисциплинированность и высокий моральный дух.

– Стояли в обороне, держали направление. Наши бойцы проявили себя с наилучшей стороны, пользуются большим уважением среди ребят из других регионов. Все знают, что якутяне надежные воины, воюют отлично, имеют хорошую подготовку, – отметил командир.

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