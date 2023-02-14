В Якутии в 2022 году родились более 120 двойняшек

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Якутии

Более 120 двойняшек зарегистрированы в органах ЗАГС Якутии в 2022 году, сообщает пресс-служба управления.

В том числе 37 семей впервые стали родителями двойняшек, а в одной семье дети стали седьмым и восьмым ребенком по счету.

Отмечается также, что в республике в прошлом году родились четыре тройни, причем в двух случаях — это первые дети, которые сразу сделали своих родителей многодетными.

В управлении ЗАГС также сообщили статистику о возрасте родителей двоен и троен. Чаще всего родителями нескольких детей одновременно становились люди в возрасте от 25 до 37 лет. Самой старшей маме исполнилось 42 года, а самому взрослому отцу — 56 лет. Число рожденных мальчиков в этих семьях превышает число девочек.

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