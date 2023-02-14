В конце года завершится строительство новой школы в Жатае

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В поселке Жатай будет введено здание новой школы, сообщил в рамках отчета правительства глава Минтранса Владимир Сивцев.

Строительные работы планируется закончить в конце 2023 года, информирует пресс-служба правительства региона.

Объект на 360 мест строится по инвестиционной программе республики, на которую предусмотрена федеральная субсидия. Также средства из бюджета РФ направлены на строительство в общежития на 200 мест и многоквартирного жилого дома по улице Северная.

В 2023 году в Жатае будет проведен ремонт и установлено освещение на улицах Трактовая и Корзинникова. Также в рамках отчета прозвучали вопросы по благоустройству территорий, строительству жилья, спорткомплекса, о ходе работ на судоверфи.

Особенно местных жителей волнует график курсирования пассажирских автобусов по маршруту Жатай-Якутск, на котором в часы пик наблюдается большая загруженность. Владимир Сивцев отметил, что эта проблема будет обсуждаться с перевозчиком.

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