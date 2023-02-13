В Якутске с начала года отловили более 400 бродячих собак

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска отчитались об отлове безнадзорных собак. С начала года городские службы поймали уже 411 собак – только за прошлую неделю их выловили почти сотню. В мэрии пояснили, что каждый день на отлов выходят семь бригад от разных ведомств.

Помимо ловли бродячих собак, сотрудники занимаются поимкой животных, которых хозяева отправили на самовольный выгул. На прошлой неделе было составлено 6 протоколов на их владельцев, всего же с начала года проштрафились 28 собачников.

«За нарушение правил содержания домашних животных на территории республики граждане привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа от 1000 до 1500 рублей за первое и от 3000 до 5000 рублей за повторное нарушение», – добавили в мэрии.

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