В Якутии стартовал отчет правительства в селе Черюмча Верхоянского района

Фото: правительство Якутии

В Якутии с сегодняшнего дня начинается отчет регионального правительства в Верхоянском районе. Он будет проходить до 16 февраля – рабочую группу возглавляет постпред президента РФ Андрей Федотов.

В правительстве отметили, что в прошлом году рабочая группа приняла от жителей Верхоянского района 74 обращения, и на сегодняшний день 60 из них либо полностью решены, либо ими занимаются прямо сейчас. Чтобы ускорить работу и охватить больше жителей, чиновников разделят на три группы.

«13 февраля отчеты пройдут в с. Юнкюр, с. Суордах, с. Черюмчэ, с. Сайды. 14 февраля – в с. Барылас, с. Мачах, с. Осохтох, с. Хайысардах, с. Дулгалах. 15 февраля – в с. Сыhыы-Мэйиитэ, с.Бала, с. Токума, с. Алысардах, с. Улахан-Кюель, с. Борулах и в г. Верхоянск. 16 февраля – в с. Столбы, с. Боронук, п. Батагай, п. Эсе-Хайя, с. Юттях, с. Бетенкес», – сообщили в правительстве.

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