Жителей заречных районов Якутии предупредили об отключениях электричества

Фото: "Якутскэнерго"

В Якутии 14 февраля пройдут временные отключения электричества. Они коснутся заречных районов – по предварительным данным, временные ограничения будут введены с 13 до 20 часов.

Власти сообщают, что отключения связаны с ремонтом на линиях подстанции 220 кВ «Майя». Там в минувшие выходные произошло очередное аварийное отключение электричества, которое стало уже не первым за последние недели.

График временных ограничений будет вводиться в Мегино-Кангаласском, Амгинском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Томпонском, Таттинском районах, и в заречных населенных пунктах Хангаласского района. На время ремонта электричество будут подавать от дизельных электростанций.

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