Верховный суд Якутии частично изменил приговор по делу о продаже дома из профлиста

Фото: News.Ykt.Ru

Апелляционная коллегия Верховного суда республики частично изменила приговор Якутского городского суда по делу мошенника, продавшего опасный для жизни дом из профлиста. Об этом резонансном деле мы писали ранее.

Напомним, в конце 2022 года 67-летний уроженец Кировоградской области Виктор Клоков был признан виновным в мошенничестве.

Он решил продать ветхое нежилое помещение с земельным участком. Чтобы скрыть дефекты, мужчина снаружи обшил здание профлистом, внутри – ПВХ сайдингом. Для того, чтобы строение признали жилым, были куплены унитаз, раковины и ванну, которые поставил в санузлах, но не подключены. После косметического ремонта он подал заявление на признание старого гаража жильем. Получив разрешение, выставил строение на продажу.

Фото: News.Ykt.Ru

В ноябре 2019 года семья инвалидов Ефимовых заключила договор купли-продажи за 3,5 миллиона рублей. Получив деньги, мужчина уехал из Якутии. Новые владельцы с трудом пережили в холодном доме всего одну ночь. Как выяснилось, строение состоит сплошь из дыр и представляет угрозу жизни и здоровью. Его износ составляет 75 %. 27 октября 2021 года строение признано не пригодным для проживания.

По факту мошенничества было заведено уголовное дело. Обманутая семья предъявила гражданский иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда в размере 15 миллионов рублей. В ходе следствия потерпевшим вернули 3 545 201 рублей 69 копеек, которые они заплатили по договору купли-продажи.

Фото: News.Ykt.Ru

В декабре 2022 года Якутский горсуд приговорил продавца дома из профлиста к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Также с осужденного взыскано 2 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.

В оформлении моральной компенсации было допущено нарушение уголовно-процессуального законодательства, к такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда. В связи с этим гражданский иск возвращен в первую инстанцию для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Основное наказание в виде 5 лет, условно с испытательным сроком на 4 года, оставлено без изменений.

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