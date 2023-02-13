Прогноз погоды в Якутске на вторник, 14 февраля

Фото: SakhaDay

Днем 14 февраля в столице республики осадков не ожидается, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, утром туман, ветер юго-восточный 1-4 м/с. Ночью -40-42°, днем -32,-34°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 32 градуса, ветер 1 м/с.

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