Омбудсмен Якутии Сардана Гурьева подняла на федеральном уровне вопрос отказа в лечении военнослужащих

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия)

Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева направила обращение к своей коллеге Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в защите интересов военнослужащих, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам Сарданы Гурьевой, требуется пересмотреть указания начальника Главного военно-медицинского Управления Министерства обороны РФ, касающиеся порядка направления на военно-врачебную комиссию тех, кто был ранен в боевых условиях.

Родственники военнослужащих сообщили омбудсмену Якутии об отдельных случаях отказа военнослужащим в госпитализации и проведении военно-врачебной комиссии.

– Согласно действующим Указаниям отказывается в прохождении военно-врачебной комиссии военнослужащим, у которых отсутствуют внешние признаки ранений, травм и контузий. Поэтому мы попросили рассмотреть этот вопрос на уровне федерального омбудсмена,- пояснила Сардана Гурьева.

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