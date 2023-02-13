В Якутии мужчина пришел подстричься и обокрал парикмахера

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таттинском районе полицейские раскрыли кражу из парикмахерской, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

В полицию обратилась работница с заявлением о пропаже кошелька. По словам женщины, в нем было 3500 рублей.

Полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи.

Выяснилось, что пьяный мужчина пришел в парикмахерскую, чтобы подстричься. Однако денег у него не было, поэтому парикмахерша отказалась делать стрижку.

Когда женщина отлучилась, подозреваемый воспользовался этим и незаметно похитил кошелек из ее сумки. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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