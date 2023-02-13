Компания «Якутскэнерго» подготовила программу модернизации электросетей

Фото: Якутскэнерго

Обновление линий электропередачи поможет снизить аварийность и повысить надежность электроснабжения в республике, сообщает пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».

Ранее реконструкцию инженерных сетей в республике анонсировали в МинЖКХ Якутии.

По словам и. о. генерального директора компании Игоря Шкурко, именно устаревание оборудования является основной причиной аварийных отключений в Якутии. Ранее полномасштабных модернизаций не проводилось Из-за недостаточности тарифных источников на ремонт.

Разработанная комплексная программа повышения надежности электросетевого хозяйства на 2023-2028 годы включает реконструкцию линий электропередачи всех классов напряжения от 0,4 до 110 кВ, подстанций 35-110 кВ. Также предполагается расчистка и расширение просек ЛЭП, оснащение резервными источниками электроэнергии, модернизацию сетевых участков и обновление парка спецтехники.

В 2022 году компания потратила 2 563,7 млн. рублей на реконструкцию 850 километров электросетей, 6 километров тепловых сетей. В эту же сумму вошла чистка более 2,3 тысяч километров просек. В итоге ремонтная программа была перевыполнена по электросетям на 12%.

В рамках инвестпрограммы в прошлом году построены подстанция «Сунтар-3» с подводящими линиями, подстанция «Марха» с реконструкцией линий электропередачи. Проведена реконструкция подстанции «Мирный» и «Фабрика-3» в Западном энергорайоне.

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