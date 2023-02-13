Глава Якутии поздравил жителей республики с Днем родного языка и письменности

Фото: Национальная библиотека Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил якутян с Днем родного языка и письменности, сообщается на официальном сайте правительства республики.

Он отметил, что со дня выхода в свет первого якутского букваря прошло 106 лет. Букварь был издан благодаря усилиям ученого, просветителя, реформатора, основоположника национальной письменности Семена Новгородова.

В 1996 году первый президент Якутии Михаил Николаев учредил День родного языка и письменности, который с тех пор отмечается 13 февраля — в день рождения Семена Новгородова.

Глава подчеркнул, что в Национальной библиотеке Якутии работают Виртуальный музей государственных и официальных языков РС(Я), Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии, цифровая библиотека «Книгакан», где можно ознакомиться с изданиями на долганском, чукотском, эвенском, эвенкийском, юкагирском, русском, якутском и других языках.

Одним из перспективных направлений в этой работе является создание приложений для смартфонов, которое активно развивается в республике.

«И мы с полным правом можем говорить о том, что сохраняем языки народов Якутии живыми в быту, общении, литературе, искусстве, медиапространстве», — заключил глава и выразил благодарность всем тем, кто вкладывает свои силы в дело сохранения и развития родных языков и письменности народов республики.

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