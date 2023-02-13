В Якутске эвакуировали 70 человек из-за задымления в Институте биологии

Фото: KP.RU

13 февраля поступило сообщение о задымлении в здании Института биологических проблем криолитозоны СО РАН на проспекте Ленина.

С места был эвакуирован 71 человек. Возгорание ликвидировано на площади 1 кв.м. Оказалось, что загорелись канцелярские принадлежности в подсобном помещении на 4 этаже здания.

Пострадавших нет. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки. К тушению привлекались 44 человек личного состава и девять единиц техники.

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