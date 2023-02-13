И мышей наловит, и продавцам не скучно. В одном из магазинов Якутска живет рыжая кошка

Фото: SakhaDay

Знакомьтесь, эту рыжую красавицу зовут Мотя. Она в меру упитанная и очень ласковая. Ее историю рассказал SakhaDay.

Несколько лет назад еще котенком она прибилась к продуктовому магазину. С тех пор стала местной достопримечательностью. И мышей наловит, и продавцам не скучно. А покупатели так просто без ума от очаровательной кисы.

Фото: SakhaDay

Мотя стерилизована, так что котов не водит. И очень чистоплотная, поэтому можно не переживать за санитарное состояние продуктов.

Фото: SakhaDay

За годы сытой жизни у Моти сформировался стойкий вкус. Ест она исключительно кошачий корм «Felix». Еще подолгу смотрит в окно, наверняка мечтает о встрече с тем самым котом из рекламы любимой вкусняшки.

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