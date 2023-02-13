В Якутии в День родного языка и письменности презентовали приложение для изучения якутского языка

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13 февраля в День родного языка и письменности Якутии в Якутске презентовали приложение для изучения якутского языка для взрослых и детей, сообщает издание «Эхо столицы».

Авторы идеи создания приложения Лилия и Ньургун Бэчигэн объявили, что приложение уже доступно для скачивания в App Store. Пользователям операционной системы Android придется подождать еще неделю.

«Возникла проблема с Google Play, т.к. наше приложение с января лежит у них на проверке и с тех пор ничего не происходит. Поэтому нами принято решение разместить приложение „Сахалыы“ для пользователей Android на отечественном маркете RuStore, но на это потребуется время, где-то примерно неделя», — рассказала Лилия Бэчигэн.

Проект «Сахалыы» предназначен для тех, кто хочет подтянуть свой якутский язык и для изучающих с нуля. В приложении есть уроки с теорией и задания на аудирование, правописание и составление предложения, представлены якутские буквы, рейтинг пользователей, олимпиады и викторины, копилка слов.

Создатели приложения отмечают, что спрос на такое приложение будет у людей выросших в городе, желающих улучшить свою устную речь, а также у сахаязычных родителей, дети которых не владеют якутским. Проект реализован на средства гранта главы Якутии.

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