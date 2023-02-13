Рестобару в Якутске сделают отдельную мусорную точку

Фото: ЦУР Якутии

Решена проблема мусорной точки возле домов по улице Чернышевского, где жильцы часто жаловались на переполненные мусорные контейнеры. Выяснилось, что рядом с контейнерами для мусора жильцов установлен мусорный бак гастро-бара Racer.

По словам жителей, количество мусора и бутылок от гастро-бара в два раза превышает мусор от двух жилых домов по 96 квартир. ЦУР Якутии зафиксировал жалобы в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» и направил сообщение в управу Центрального округа.

В управе сообщили, что проведено выездное совещание с представителями управляющей компании ЦАДС и рестобара Racer.

– Решено перенести санитарную точку рестобара. Совместно с представителями Роспотребнадзора и предприятия «Якутскэкосети» будет определено новое место санитарной точки рестобара, – сказали в управе.

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