Якутянка установила рекорд России на Кубке страны по легкой атлетике

Фото: тренерский штаб сборной

Якутская легкоатлетка Виктория Петрова установила рекорд России по толканию ядра, при этом выполнив норматив мастера спорта международного класса, сообщает ЯСИА.

Сборная Якутии успешно выступила на Кубке страны и всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Саранске. Команда завоевала четыре золотые медали.

В толкании ядра Виктория Петрова стала обладательницей Кубка России и установила новый рекорд среди россиян с результатом 10 метров 4 см. Кроме того, она вышла на второе место среди лучших спортсменов в мировом рейтинге и выполнила норматив для присвоения звания мастера спорта международного класса.

Фото: тренерский штаб сборной

Такой же норматив в толкании ядра выполнили якутяне Айаал Сивцев и Василиса Иванова, ставшие обладателями золотых медалей. Серебряные медали по прыжкам в длину завоевал Саргылан Семенов, в беге на 1,5 км — Никифор Анисимов.

На всероссийском соревновании среди юниоров якутская сборная завоевала четыре награды. Победу по прыжкам в длину одержал Роман Ибрагимов, в толкании ядра — Эрсан Львов. Второе место в толкании ядра заняла Ариана Корнилова, в спринте на 60 метров Варвара Наумова финишировала третьей.

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