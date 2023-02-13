411 бродячих собак отловили в Якутске с начала года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю в Якутске отловлено 95 безнадзорных собак. Для сравнения, неделей ранее отловили 75 животных.

Об этом сообщили на общегородской планерке в мэрии. На отлове задействовано семь бригад. Таким образом с начала года отловили уже 411 собак. В настоящее время в приюте для безнадзорных животных содержится 1342 собаки.

За неделю проведено 20 рейдов по профилактике самовыгула животных, выявлено семь нарушений, составлено шесть протоколов об административных нарушениях.

5 февраля глава Якутии Айсен Николаев посетил пункт передержки безнадзорных животных в Якутске. Там он проверил карантинную и общую зоны содержания животных.

Напомним, в октябре прошлого года в Якутске у нескольких собак были зафиксированы положительные результаты анализов на бруцеллез — опасного инфекционного заболевания. К концу декабря количество заболевших собак в приюте достигло 533, но ни одна собака не была умерщвлена.

– Все собаки, которые могут быть инфицированы, находятся в карантинной зоне, под наблюдением. Ни одна собака не усыпляется, все они будут находиться там, пока не придут окончательные подтверждения тех анализов, которые отправлены в Санкт-Петербург и Ставрополь, – отметил глава региона.

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