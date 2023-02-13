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НовостиОбщество13 февраля 2023 2:09

Микрофинансовые организации обвинили безработную жительницу Якутска в мошенничестве

Заведено уголовное дело по 2 фактам мошенничества
Ксения ГАБЫШЕВА
Микрофинансовые организации обвинили безработную жительницу Якутска в мошенничестве

Микрофинансовые организации обвинили безработную жительницу Якутска в мошенничестве

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Якутска обратились представители микрофинансовых организаций, заявившие о подлоге сведений о доходах, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к двум фактам причастна 37-летняя безработная женщина. По данным следствия, оформляя займ, она предоставила ложные сведения о доходах. Полученные деньги она потратила на свои нужды, но кредиты не выплатила.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст.159.1. УК РФ. Проверяется её причастность к совершению иных эпизодов мошеннических действий.

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