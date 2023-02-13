Микрофинансовые организации обвинили безработную жительницу Якутска в мошенничестве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Якутска обратились представители микрофинансовых организаций, заявившие о подлоге сведений о доходах, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к двум фактам причастна 37-летняя безработная женщина. По данным следствия, оформляя займ, она предоставила ложные сведения о доходах. Полученные деньги она потратила на свои нужды, но кредиты не выплатила.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст.159.1. УК РФ. Проверяется её причастность к совершению иных эпизодов мошеннических действий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.