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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 1:36

В Сунтарском районе Якутии строителям перечислили 44 миллиона рублей за недостроенный спорткомплекс

В отношении бывшего начальника Управления строительного комплекса заведено уголовное дело
Михаил ГОРОХОВ
Фото: прокуратура Якутии

Фото: прокуратура Якутии

Бывший начальник МКУ «Управление строительного комплекса» Сунтарского района предстанет перед судом за превышение должностных полномочий, сообщает прокуратура Якутии.

По версии следствия, в 2020 году администрация района заключила контракт со строительной компанией на строительство спортивного комплекса в селе Сунтар.

И хотя строительно-монтажные работы по объекту были незавершенны, обвиняемый все равно подписал акты приемки, по которым подрядчику перечислены более 47 миллионов рублей, из которых свыше 44 миллиона рублей – за невыполненные работы.

Было заведено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Оно отправлено в Сунтарский районный суд.

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