Отключения света и тепла в Якутске на 13 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 февраля, в Якутске прервется подача электричества и тепла в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.30 – 11.00 - Покровский тр., 8 км, СОТ "Почтовик".

14.00 – 16.30 – ул. Лермонтова, 36/1, 38, 40, ул. П. Алексеева, 60/2, 60/3, 60/3а.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях теплоснабжения:

10.00 – 13.00 – ул. Халтурина, 5, 5/1, 7, 7/1.

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