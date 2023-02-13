В Якутии выявлено 45 новых случаев COVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ

На 13 февраля на территории Якутии выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске – 24 случая. В Мирнинском районе – семь случаев, в Чурапчинском районе – пять случаев, в Алданском, Нерюнгринском, Хангаласском, Усть-Майском районах по два случая, в Ленском районе – один случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1 151 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 748 564 теста. За последние сутки госпитализировано два, а выздоровело 65 человек.

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