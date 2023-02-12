Для сотрудников Эльгинском угольном месторождении построят новые общежития

Фото: Андрей СОРОКИН

В 2023 году на Эльгинском угольном месторождении будет завершено строительство 10 общежитий и 2 столовые. Об этом в «УК «ЭЛСИ» доложили главе Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Руководитель региона посетил этот комплекс по добыче угля, где в прошлом году уде были введены в эксплуатацию 22 общежития, а также столовая, современная прачечная, медпункт и очистные сооружения.

Сегодня компания строит новые планы наращиванию штата до 20 тысяч человек к 2027 году. Компания обеспечивает соцпакет, широкий спектр льгот, создание условий для детей сотрудников. При рождении ребенка семьи сотрудников получают дополнительные выплаты от предприятия, возмещается плата за детский сад.

Справка «КП»:

Эльгинское месторождение коксующегося угля – одно из крупнейших в мире. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от г. Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

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