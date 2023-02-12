Для сотрудников Эльгинском угольном месторождении построят новые общежития

Фото: Андрей СОРОКИН
В 2023 году на Эльгинском угольном месторождении будет завершено строительство 10 общежитий и 2 столовые. Об этом в «УК «ЭЛСИ» доложили главе Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба правительства региона.
Руководитель региона посетил этот комплекс по добыче угля, где в прошлом году уде были введены в эксплуатацию 22 общежития, а также столовая, современная прачечная, медпункт и очистные сооружения.
Сегодня компания строит новые планы наращиванию штата до 20 тысяч человек к 2027 году. Компания обеспечивает соцпакет, широкий спектр льгот, создание условий для детей сотрудников. При рождении ребенка семьи сотрудников получают дополнительные выплаты от предприятия, возмещается плата за детский сад.
Эльгинское месторождение коксующегося угля – одно из крупнейших в мире. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от г. Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
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