В поселке Депутатский в пожаре погибла женщина

Фото из архива ГУ МЧС России по РС(Я)

В субботу, 11 февраля, пожар унес жизнь жительницы поселка Депутатский Усть-Янского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Возгорание произошло в одной из квартир 5-этажного жилого дома по улице Арктика. К моменту прибытия пожарного расчета в подъезд был сильно задымлен.

Огонь повредил комнату по всей площади в 27 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело женщины 1965 года рождения. Еще одна местная жительница была доставлена в Центральную районную больницу.

Предварительно причиной пожара может быть неосторожность при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара привлекались 8 человек личного состава и 1 единица техники.

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