В Якутске загорелась котельная на улице Авиаторов

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

В воскресенье, 12 февраля, в пожарно-спасательную службу поступил вызов на производственную котельную на улице Авиаторов.

К моменту прибытия пожарных из строения валил дым. Объект оказался поврежден по всей площади в 16 квадратных метров. Огонь угрожал перекинуться на рядом стоящий склад, но оперативные действия пожарных не позволили этому случиться.

Предположительно причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара привлекались 34 человека личного состава и 8 единиц техники.

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