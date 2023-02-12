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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 9:05

В Якутске загорелась котельная на улице Авиаторов

Пожарные спасли находящийся неподалеку склад
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

В воскресенье, 12 февраля, в пожарно-спасательную службу поступил вызов на производственную котельную на улице Авиаторов.

К моменту прибытия пожарных из строения валил дым. Объект оказался поврежден по всей площади в 16 квадратных метров. Огонь угрожал перекинуться на рядом стоящий склад, но оперативные действия пожарных не позволили этому случиться.

Предположительно причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара привлекались 34 человека личного состава и 8 единиц техники.

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