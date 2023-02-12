Прогноз погоды в Якутске на понедельник, 13 февраля

Фото: KP.RU

В первый рабочий день жителям Якутска стоит ожидать, что скорость ветра будет достигать 2-5 метров в секунду.

– Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, местами туман, ветер северо-восточный 2-5 м/с. Ночью -37-39°, днем -32-34°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 12 февраля в Якутске была зафиксирована температура минус 37 градусов.

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