Энергетики Якутии полностью восстановили электроснабжение Заречной группы районов

Энергетики Якутии восстановили электроснабжение Заречной группы районов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Возобновлена подача электроэнергии во все дома заречья, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

В 13:51 энергетики отчитались о частичном восстановлении электроснабжения. Полностью восстановилось работу сети удалось в 14:51.

Напомним, в 13:04 оно было прервано из-за технологического нарушения на кабельно-воздушной линии Майя-Табага, которая относится к подстанции «Майя».

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