Энергетики Якутии полностью восстановили электроснабжение Заречной группы районов

Энергетики Якутии восстановили электроснабжение Заречной группы районов
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Возобновлена подача электроэнергии во все дома заречья, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.
В 13:51 энергетики отчитались о частичном восстановлении электроснабжения. Полностью восстановилось работу сети удалось в 14:51.
Напомним, в 13:04 оно было прервано из-за технологического нарушения на кабельно-воздушной линии Майя-Табага, которая относится к подстанции «Майя».
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