В Якутии отметили 125-летие со дня рождения политика Исидора Барахова

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Якутяне возложили цветы к памятнику Исидора Барахова, видного политического и государственного деятеля Якутии, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Исидора Барахова. Он наряду с Максимом Аммосовым и Платоном Ойунским стоял у истоков создания Якутской АССР. Всех основоположников республики отличали мужество, политическая воля, ответственность за судьбу всего народа, считает глава Якутии Айсен Николаев.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Исидор Барахов занимал самые ответственные должности в государственном управлении: был председателем Совнаркома ЯАССР (1922—1924), первый секретарём Якутского обкома ВКП(б) (1926—1928), заведующим сектором Восточной Сибири и Дальнего Востока сельхозотдела ЦК ВКП(б) (1933—1938).

В юбилейном году планируется ряд мероприятий в Якутии и в Москве. К примеру, откроется новый Центр культуры, в котором расположится Музей государственности республики имени Исидора Барахова. Новый объект распахнет свои двери на малой родине Исидора Барахова в Харбалахском наслеге Верхневилюйского района.

Кроме того, в серии «Жизнь замечательных людей» московского издательства «Молодая Гвардия» выпущена документальная книга Алексея Амбросьева – Сиэн Мунду «Исидор Барахов». В томе представлен вклад якутянина в государственное строительство и развитие народного хозяйства своего региона.

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