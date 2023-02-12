Электроснабжение большей части заречных районов Якутии восстановлено

Фото: Якутскэнерго

На территории большей части Заречной группы районов Якутии подача электроэнергии возобновилась, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

12 февраля в 13:04 отключилась кабельная высоковольтная линия Майя – Табага с подстанции «Майя».

В 13:48 энергетики отчитались о включении в работу данной линии. В связи с этим на большей части отключенных районов свет вернулся. Сбор нормальной схемы электроснабжения продолжается.

Дизельные электростанции в резерве, график веерных отключений вводиться не будет. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

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