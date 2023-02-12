Из-за очередной аварии без электроснабжения остались заречные районы Якутии

Фото: yakutskenergo.ru

В воскресенье, 12 февраля, в 13:04 произошло отключение кабельной высоковольтной линии Майя – Табага с подстанции «Майя», информирует пресс-служба Центральных электрических сетей. Электроснабжение прервано в заречных районах.

Отмечается, что подача электричества прервана под действием защиты.

– Диспетчеры приступили к включению линий электропередачи. В Заречных районах ведется запуск резервных дизельных электростанций. Причины выясняются, – сообщили в пресс-службе.

В сети сообщают об отключениях в Мирнинском районе. В компании «Якутскэнерго» эту информацию опровергли.

Напомним, только на прошлой неделе на подстанции «Майя» произошел ряд технологических нарушений, из-за которых без света остались остались Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Усть-Алданский, Таттинский и Томпонский районы

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