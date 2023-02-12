В Якутске сгорела баня

Фото из архива ГУ МЧС России по РС(Я)

Субботним вечером, 11 февраля, на Сергеляхском шоссе в Якутске начался пожар в частной бане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Вызов в пожарно-спасательную службу поступил в 18:40. Через 9 минут к месту происшествия прибыли 2 экипажа МЧС. К моменту их приезда деревянное строение было охвачено огнем.

Пожар повредил мебель, стену и кровлю. Общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра.

Причиной ЧП названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновником является сам хозяин бани. Сумма ущерба устанавливается.

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