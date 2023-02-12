В Булунском районе начнется реконструкция морского порта Тикси

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По поручению главы Якутии Айсена Николаева начата работа по развитию морского порта Тикси в Булунском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Модернизация морского порта требуется для развития транспортных связей, удешевления северного завоза и поддержки крупных инвестпроектов в Арктике, пояснил премьер-министр республики Андрей Тарасенко во время отчёта в Булунском района.

– Развитие порта обеспечит условия для увеличения доходной части бюджета республики, района и самого посёлка, создаст новые рабочие места, изменит логистику обеспечения продовольствием и другими товарами жителей арктических районов, – отметил он.

Проект запланирован по трём направлениям: это реконструкция непосредственно самого порта, а также создание нового глубоководного терминала в Найбе и строительство пассажирского терминала в районе Неелово для выполнения социально значимых перевозок и развития круизного туризма.

– Планируется в 2023 году проведение гидрографических исследований Хараулахской бухты для определения местоположения порта и исследования трассировки нового автозимника Усть-Куйга – Найба, что необходимо для привлечения инвестиций и освоения золоторудного месторождения Кючус и строительства малой атомной станции в поселке Усть-Куйга, – рассказал заместитель министра транспорта республики Семён Коркин.

Реализация этого проекта поможет превратить Тикси в одну из ключевых точек роста Северного морского пути и Арктики.

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