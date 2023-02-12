В Якутии выявлено 40 случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 12 февраля в Якутии выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 45 случаях.

За последние сутки в Якутске зарегистрировано 23 случая, в Мирнинском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Чурапчинском, Алданском, Верхневилюйском, Ленском районах – от 1 до 4 случаев.

Лаборатории республики провели 1 114 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 749 678 тестов. Госпитализировано 3 человека, выздоровело 12 якутян.

Первым компонентом привиты 715 833 человека, 99,8% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 195 319 человек, или 76,8% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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