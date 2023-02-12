В Якутии запустится железная дорога для Эльгинского месторождения в 2026 году

Фото: Андрей СОРОКИН

О развитии транспортно-логистической сети Эльгинского угольного комплекса доложили главе Якутии Айсену Николаеву, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

Тихоокеанская железная дорога соединит месторождение и морской угольный терминал «Порт Эльга» на побережье Охотского моря. Она станет самой длинной частной железной дорогой в России. Ее протяженность составит 531 километр, а с учетом разъездов и станций — 626 километров.

Необходимость ее строительства обусловлена ростом добычи угля. Отмечается, что дорога обеспечит стабильный поток продукции «УК «ЭЛСИ» в восточном направлении.

Уже построено 85 километров дороги. Работы ведутся круглосуточно. В проекте задействовано 4 тысячи вахтовых рабочих и более 550 единиц специализированной техники. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

К слову, это будет не первая железнодорожная инфраструктура этой компании. Ветка Эльга — Улак уже связывает месторождение с БАМом. После введения новых путей общая протяженность железной дороги, принадлежащей компании, составит около 1200 километров.

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