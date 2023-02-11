Участники автопробега «Москвич в Арктике» добрались до Магадана

Фото: vk.com/protravelrussia

Команда автомобильной экспедиции Богдана Булычева «Москвич» в Арктике», выехавшая из Якутска 11 февраля, добралась до Магадана. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 5 февраля команда блогера Богдана Булычева отправилась в новое путешествие по Арктике до Магадана. Особенность этой экспедиции в том, что свой сложный маршрут преодолевают на «Москвиче» 1975 года.

Из Якутска они отправились на Чукотку до города Певек на берегу Северного Ледовитого океана. Оттуда доедут до Тихого океана, затем из Владивостока доберутся до Москвы.

Главный вопрос всего путешествия – выдержит ли автомобиль столь необычный маршрут?

– Самым волнительным и сложным будет первый этап Якутск – Колыма – Оймякон – Магадан, который станет первым крупным тест-драйвом «Москвича» на трассе и покажет все минусы и плюсы. Наша задача посмотреть, как раритетный автомобиль поведет себя в морозы, – говорил Богдан Булычев.

Он рассказал, что большую часть маршрута стояли морозы ниже 50 градусов. Самая холодная температура достигла отметки в минус 57 градусов в селе Оймякон, известном как один из полюсов холода, что стало серьезным испытанием не только для команды, но и для техники.

При таких температурах «Москвич» 1975 года выпуска получил первые поломки: замерз двигатель, выдавило масло от сильного мороза, а краска на капоте вся потрескалась.

Второй этап планируется провести зимой 2024 года. Он пройдет по маршруту Магадан - Певек через трассу «Колыма», зимник и по льду Северного Ледовитого океана. После достижения города Певека летом 2024 года будет дан старт третьему этапу проекта – от Певека до поселка Эгвекинот.

Далее из Эгвекинота автомобиль будет доставлен в порт Владивостока, откуда уже начнется четвертый этап, в котором «Москвич» доедет своим ходом от Владивостока до Москвы и финиширует на Красной площади.

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