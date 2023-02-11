В Якутске мужчина помог донести пакеты до квартиры, а потом украл у хозяев ноутбук

Фото: KP.RU

Жительница Якутска обратилась заявлением о краже ноутбука «Asus», сообщает МВД по Якутии.

Оказалось, что она возле магазина попросила незнакомого мужчину помочь донести до дома тяжелые пакеты с покупками, на что тот согласился.

В квартире их встретил сожитель женщины и они, поблагодарив нового знакомого, пригласили его в гости. Весь вечер они это отмечали, распивая спиртные напитки. А когда хозяева уснули, подозреваемый похитил ноутбук и скрылся.

Когда его задержали, выяснилось, что у 35-летнего мужчины уже есть судимость. Он рассказал, что компьютер обменял на две бутылки водки. Заведено уголовное дело.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.