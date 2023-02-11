В Якутии выявлено 45 новых случаев COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 11 февраля в Якутии выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске – 24 случая. В Мирнинском районе – семь случаев, в Чурапчинском районе – пять случаев. И по два случая в Алданском, Нерюнгринском, Хангаласском, Усть-Майском районах. И один случай в Ленском районе.

За последние сутки госпитализировано шесть пациентов, а выздоровело 35 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.