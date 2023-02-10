Якутские психологи пройдут подготовку по реабилитации военнослужащих в Москве

Фото: оперштаб Якутии

Психологи из Якутии отправятся в Москву для переподготовки к работе с военнослужащими. Всего обучение пройдут 30 специалистов Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи – после обучения они будут заниматься психологической реабилитацией участников СВО.

Соглашение об обучении психологов было подписано между Единым координационным центром Якутии, который занимается вопросами СВО, и Национальной ассоциацией заслуженных врачей.

«В Ассоциации, которая объединяет медиков, имеющих звание «Заслуженный врач Российской Федерации», разработали образовательную программу переподготовки специалистов Республиканского психологического центра по направлению «Клиническая психология» с прохождением обучения на базе медицинских учреждений Москвы», – добавили в правительстве.

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