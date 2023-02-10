Мэрия Якутска получит 10 миллиардов рублей на мастер-план развития города

Фото: мэрия Якутска

Мэрия Якутска получит 10 миллиардов рублей на развитие города. Якутск будет развиваться согласно мастер-плану, разработанному «Институтом Генплана Москвы». Учреждение победило в конкурсе планов по развитию города.

Бюджетный кредит администрация направит на постройку инфраструктуры в новом квартале «Спортивный», также будет реконструирована площадь Ленина. Власти также обещают благоустроить набережные в 202 микрорайоне и возле озера Сайсары, и ряд общественных пространств.

Ранее появлялась информация, что мастер-план для Якутска разработала студия Артемия Лебедева, однако это не так. Дизайнер и его команда действительно участвовали в конкурсе, но заняли лишь третье место.

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