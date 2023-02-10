Жительница Якутска повредила чужой автомобиль, перепутав его с машиной бывшего сожителя

Фото: kuzovspec.ru

В полицию обратился житель Якутска и рассказал, что кто-то повредил его машину Toyota Corolla Fielder, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к инциденту причастна 44-летняя женщина.

Оказалось, что будучи в пьяном состоянии, женщина вышла из дома и увидела припаркованный во дворе автомобиль. Она решила, что он принадлежит ее бывшему сожителю и начала кидать камни в машину. Так она повредила крыло и заднюю часть автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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