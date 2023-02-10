Министр спорта Якутии встретил бойцов, вернувшихся из зоны проведения СВО

Фото: пресс-служба Минспорта Якутии

Министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов встретил двух бойцов, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба ведомства.

От имени главы Якутии Айсена Николаева и правительства республики министр поблагодарил бойцов за проявленное мужество и храбрость во время исполнения боевых задач и вручил им якутские ножи.

В Якутии намерены внедрить новые меры поддержки для военнослужащих и их семей. Речь идет об освобождении от оплаты их детей в дошкольных организациях, обеспечении бесплатным питанием школьников и предоставлении им путевок в детские оздоровительные лагеря, а студентам будут выплачиваться повышенные стипендии.

Также правительство республики рассматривает предложение о назначении специальной стипендии якутянам, которые вернулись из зоны СВО.

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