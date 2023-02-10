Якутская рыба и безалкогольный энергетик получили награды на выставке «Продэкспо»

Фото: Минсельхоз Якутии

На крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо» якутские товаропроизводители получили награды.

Об этом сообщает Минсельхоз Якутии. «Золота» удостоились продукты под брендом ООО «Якутская рыбная компания» – сугудай из муксуна и филе чира слабосоленого в масле. Муксун и чир – это крупные рыбы, которые водятся в водоемах Сибири и Якутии.

Бронзовую медаль получила АО ФАПК «Якутия» за безалкогольный тонизирующий напиток «YES» (Yakutia Energy Secret).

Также в выставке приняли участие компания «Сахачай» и ИП Заморщикова, СХПК «Полюс Холода», АО «Якутский хлебокомбинат», индивидуальные предприниматели Вера Лиханова и Степан Яковлев.

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