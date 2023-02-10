В селе Ытык-Кюель Таттинского района Якутии благоустроят парк культуры и отдыха

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В этом году в селе Ытык-Кюель Таттинского района благоустроят парк культуры и отдыха им. Ф. М. Охлопкова в рамках программы «Формирование современной городской среды», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии со ссылкой на руководителя отдела архитектурно-строительного проектирования Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии Алену Капитонову.

Из госбюджета республики на благоустройство парка предусмотрено свыше 29 миллионов рублей. Авторами проекта парка являются руководитель АБ «Градо» Иван Кычкин и Кыыдаана Игнатьева.

Отмечается, что сейчас парк пустует, на его территории находится лишь старый стадион, который также будет обновлен к 2025 году в рамках подготовки к XXII Спартакиаде «Игры Манчаары».

«Таким образом, стадион станет спортивной зоной, а парк — зоной отдыха для пользователей данной территории», — говорится в сообщении.

В парке установят круглогодичный павильон со смотровой площадкой, сценой и мангальной зоной. В круглогодичном павильоне откроется кафе одного из местных предпринимателей. Также на территории парка появятся сезонные торговые точки, арт-объект «Таатта», тротуарные и велодорожки, скамейки, освещение, навигация и ограждение.

В этом году в селе Ытык-Кюель также будет благоустроена дворовая территория на ул.Ойунского, 14 по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке», разрабатывается проект благоустройства набережной озера Ытык-Кюель. Кроме этого, Управлением архитектуры и градостроительства проработан архитектурно-градостроительный облик объектов, которые будут построены к «Играм Манчаары». Это лицей, спортивный комплекс и стадион.

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