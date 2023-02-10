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НовостиОбщество10 февраля 2023 3:48

Жители Якутии задолжали за электроэнергию, воду и тепло более 2,3 миллиардов рублей

Ксения ГАБЫШЕВА
Общая сумма долгов населения Якутии на начало 2023 года составляет более 2,3 миллиарда рублей.

Общая сумма долгов населения Якутии на начало 2023 года составляет более 2,3 миллиарда рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общая сумма долгов населения Якутии на начало 2023 года составляет более 2,3 миллиардов рублей. Из них более 1,1 миллиарда – за электроэнергию, более 1,2 миллиарда – за тепло и горячее водоснабжение, сообщает ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт».

В январе специалисты «Якутскэнергосбыта» направили более 14 тысяч уведомлений о возможных ограничениях на общую сумму, превышающую 124 миллиона рублей. На февраль запланировано более 2 тысяч отключений недобросовестных потребителей.

– В рамках законодательства неплательщику производится ограничение при задолженности, превышающей сумму за два норматива потребления. Помимо ограничения энергоресурса одной из мер, применяемой к неплательщикам, является начисление пени за просроченные платежи, а также взыскание задолженности в судебном порядке, – поясняется на сайте «Якутскэнерго».

Отмечается, что долги населения за потребленную электроэнергию отрицательно влияют на финансовую стабильность энергетики региона и наносит значительный урон ресурсоснабжающим организациям.

Филиал ПАО «ДЭК» рекомендует не накапливать долги и производить оплаты ежемесячно.Оплатить без комиссии можно следующими способами:

- через интернет-сервис Личный кабинет на сайте ПАО «ДЭК»;

- через мобильное приложение «ДЭК Якутскэнергосбыт» (доступно для скачивания в Google Play и App Store);

- при личном посещении офиса компании.

Со всеми способами оплаты можно ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК».

Напоминаем, что для клиентов «Якутскэнергосбыта», зарегистрированных в Личном кабинете компании, также доступна оплата коммунальных услуг через систему быстрых платежей (СБП). С помощью СБП средства зачисляются мгновенно и без комиссии в круглосуточном режиме.

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