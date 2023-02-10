Жители Якутии задолжали за электроэнергию, воду и тепло более 2,3 миллиардов рублей

Общая сумма долгов населения Якутии на начало 2023 года составляет более 2,3 миллиарда рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общая сумма долгов населения Якутии на начало 2023 года составляет более 2,3 миллиардов рублей. Из них более 1,1 миллиарда – за электроэнергию, более 1,2 миллиарда – за тепло и горячее водоснабжение, сообщает ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт».

В январе специалисты «Якутскэнергосбыта» направили более 14 тысяч уведомлений о возможных ограничениях на общую сумму, превышающую 124 миллиона рублей. На февраль запланировано более 2 тысяч отключений недобросовестных потребителей.

– В рамках законодательства неплательщику производится ограничение при задолженности, превышающей сумму за два норматива потребления. Помимо ограничения энергоресурса одной из мер, применяемой к неплательщикам, является начисление пени за просроченные платежи, а также взыскание задолженности в судебном порядке, – поясняется на сайте «Якутскэнерго».

Отмечается, что долги населения за потребленную электроэнергию отрицательно влияют на финансовую стабильность энергетики региона и наносит значительный урон ресурсоснабжающим организациям.

Филиал ПАО «ДЭК» рекомендует не накапливать долги и производить оплаты ежемесячно.Оплатить без комиссии можно следующими способами:

- через интернет-сервис Личный кабинет на сайте ПАО «ДЭК»;

- через мобильное приложение «ДЭК Якутскэнергосбыт» (доступно для скачивания в Google Play и App Store);

- при личном посещении офиса компании.

Со всеми способами оплаты можно ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК».

Напоминаем, что для клиентов «Якутскэнергосбыта», зарегистрированных в Личном кабинете компании, также доступна оплата коммунальных услуг через систему быстрых платежей (СБП). С помощью СБП средства зачисляются мгновенно и без комиссии в круглосуточном режиме.

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