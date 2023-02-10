В Якутске запустили акцию «Свеча Победы»

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В Якутске объявлена акция по сбору свечей, сообщает Управление общественных связей и молодежной политики города.

Сбор организован совместно с Городским Центром поддержки семей военнослужащих. Жителей Якутска просят принести хозяйственные свечи (свечи-таблетки, в том числе использованные), коробки из гофрокартона для дальнейшего изготовления окопных (блиндажных) свечей, жестяные банки из-под горошка или кукурузы. Предварительно банки необходимо помыть, высушить и снять этикетки.

Все вещи будут переданы бойцам на СВО, которые будут использоваться в боевых условиях. Также можно принести сухие спиртовые таблетки, охотничьи спички, их также можно принести по указанному адресу.

Сбор проводится по адресу: проспект Ленина, 15, 7 этаж.

Телефон для справок: 40-88-46, +7 (914) 267-00-19.

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