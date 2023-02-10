В Якутии выявлено 44 новых случая COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

На 10 февраля в Якутии зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 41 случай.

За последние сутки в Якутске обнаружено 25 случаев, в Чурапчинском, в Алданском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Среднеколымском, Хангаласском, Мирнинском, Намском, Оймяконском районах – от 1 до 4 случаев.

Лаборатории республики провели 1 429 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 747 413 тестов.

Госпитализировано 8 якутян, выздоровело 43 человека.

Первым компонентом привиты 715 833 человека, или 99,8% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 195 319 человек, или 76,8% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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